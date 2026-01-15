Ричмонд
Внушительная пробка собралась на улицах Мясникова и Сарьяна в Ростове

Глухая пробка собралась на Мясникова и Сарьяна в Ростове во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Внушительная пробка собралась на улицах Мясникова и Сарьяна в Ростове-на-Дону вечером 15 января. Очевидцы сообщают в соцсетях, что машины почти на двигаются на этом участке пути.

Предварительно, проезд осложнился не только из-за погоды, но и после ДТП. Об аварии рассказали ростовчане, которые пытаются добраться домой.

Судя по интернет-картам, затор собрался не только на Мясникова и Сарьяна, но и на прилегающих улицах. В частности, на 29-й, 33-й, 35-й, 37-й, 39-й, 45-й линиях, на Комсомольской улице, а также на 2-й Пролетарской.

В целом по городу дорожная ситуация в эти минуты оценивается в 8 баллов, немного раньше фиксировали 10 баллов. Пробки сохраняются в центре донской столицы, а также на проспекте Михаила Нагибина, на улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Зоологической, Курской Нансена и на других.

Напомним, ветер, снег, гололедицу и морозы прогнозируют также в период с 16 по 19 января, объявлено штормовое предупреждение.

