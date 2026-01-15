Внушительная пробка собралась на улицах Мясникова и Сарьяна в Ростове

В целом по городу дорожная ситуация в эти минуты оценивается в 8 баллов, немного раньше фиксировали 10 баллов. Пробки сохраняются в центре донской столицы, а также на проспекте Михаила Нагибина, на улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Зоологической, Курской Нансена и на других.