В Башкирии увеличились выплаты на детей и для беременных: в СФР объяснили, с чем это связано

С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов. Если нет судебного решения об их уплате, они будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по региону: на одного ребенка — четверть от нее, на двоих — треть, на троих и более — половина. Если алименты установлены судом, в доход будут включаться только фактически перечисляемые суммы.