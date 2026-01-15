В Башкирии увеличились выплаты на детей и для беременных: в СФР объяснили, с чем это связано

Отделение Социального фонда России по Башкирии объявило о повышении с нового года размеров единого пособия для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин. Увеличение связано с ростом величины прожиточного минимума в регионе.
Теперь пособие на ребенка может составлять 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. В абсолютных цифрах это 8 175 рублей, 12 262,50 рубля или 16 350 рублей соответственно.
Беременные женщины с 1 января 2026 года будут получать пособие в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Это составляет 9 186,50 рублей, 13 779,75 рубля или 18 373 рубля.
Изменения также коснулись правил назначения выплат:
— доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет теперь должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период (216 744 рубля). Это требование не применяется при наличии уважительных причин;
— к уважительным причинам с 1 января отнесено получение пенсий по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца;
— в доход семьи теперь будет включаться пособие по временной нетрудоспособности, но не будут учитываться единовременные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка.
С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов. Если нет судебного решения об их уплате, они будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по региону: на одного ребенка — четверть от нее, на двоих — треть, на троих и более — половина. Если алименты установлены судом, в доход будут включаться только фактически перечисляемые суммы.
Проиндексированные выплаты за январь получатели, уже оформлявшие пособие ранее, получат в единый день выплат в начале февраля. При первичном оформлении деньги поступят в течение 5 рабочих дней с даты назначения.
