Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свою любимую должность, сообщила пресс-служба президента.
«Комсомолка» писала о том, что белорусский лидер провел кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.
И давая согласие на назначение новых ректоров в два белорусских вуза — в Бресте и Гомеле, белорусский лидер назвал свою любимую должность.
— Любимая моя должность. Я ректором никогда не работал. Но мне кажется, если бы я был ректором, я бы ни на какую должность другую не ушел, — подчеркнул он.
Глава Беларуси сказал, что быть ректором — самое интересное. И заметил, что ректоры и, в целом, преподаватели — образованные и непростые люди, но вместе с тем разумные. Особенностью этой профессии он назвал работу с молодежью, «из которой можно вылепить, создать любого человека».
— Интересная работа, непыльная, как говорят. Хотя своих нюансов хватает. Поэтому я вам желаю успехов, — подытожил белорусский президент.
