Лукашенко назвал свою любимую должность

Лукашенко сказал, с какой должности не ушел бы на другую.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свою любимую должность, сообщила пресс-служба президента.

«Комсомолка» писала о том, что белорусский лидер провел кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.

И давая согласие на назначение новых ректоров в два белорусских вуза — в Бресте и Гомеле, белорусский лидер назвал свою любимую должность.

— Любимая моя должность. Я ректором никогда не работал. Но мне кажется, если бы я был ректором, я бы ни на какую должность другую не ушел, — подчеркнул он.

Глава Беларуси сказал, что быть ректором — самое интересное. И заметил, что ректоры и, в целом, преподаватели — образованные и непростые люди, но вместе с тем разумные. Особенностью этой профессии он назвал работу с молодежью, «из которой можно вылепить, создать любого человека».

— Интересная работа, непыльная, как говорят. Хотя своих нюансов хватает. Поэтому я вам желаю успехов, — подытожил белорусский президент.

Здесь названы все назначения Александра Лукашенко в рамках кадрового дня 15 января.

В частности, экс-посол Беларуси в России Александр Рогожник был назначен председателем Витебского облисполкома. Еще Александр Лукашенко сказал, что будет с экс-губернатором Витебской области Субботиным.

Также белорусский президент назначил замглаву КГК Андрея Лобовича новым министром труда и соцзащиты. Еще глава Беларуси решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.

