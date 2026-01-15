Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Страны НАТО начали учения по переброске солдат и техники в ФРГ

Страны Североатлантического альянса (НАТО) начали учения «Steadfast Dart 26» по переброске тысяч солдат и военной техники через Германию, которая является логистическим узлом альянса. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в t-online.

Страны Североатлантического альянса (НАТО) начали учения «Steadfast Dart 26» по переброске тысяч солдат и военной техники через Германию, которая является логистическим узлом альянса. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в t-online.

По информации портала, в Германию прибудут примерно 10 тысяч военнослужащих, более 1,5 тысячи единиц боевой и транспортной техники, включая танки и ракетные установки, свыше 20 самолетов и истребителей, а также 17 кораблей военно-морского флота.

В t-online уточнили, что в учениях примут участие 11 стран НАТО, в них задействованы сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, космические и киберподразделения. При этом Соединенные Штаты не принимают участия в подготовке.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее заявил, что авиация Североатлантического альянса доставляет новую партию военной помощи Вооруженным силам Украины в Польшу, в город Жешув. Он отметил, что это говорит об остром дефиците припасов у Киева.

12 января генсек НАТО Марк Рютте назвал российский удар ракетой «Орешник» по Львову попыткой принудить альянс отказаться от военной поддержки Украины. По его словам, в настоящее время помощь Киеву со стороны военного блока «важна как никогда».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше