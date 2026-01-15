СМИ: Страны НАТО начали учения по переброске солдат и техники в ФРГ

Страны Североатлантического альянса (НАТО) начали учения «Steadfast Dart 26» по переброске тысяч солдат и военной техники через Германию, которая является логистическим узлом альянса. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в t-online.
По информации портала, в Германию прибудут примерно 10 тысяч военнослужащих, более 1,5 тысячи единиц боевой и транспортной техники, включая танки и ракетные установки, свыше 20 самолетов и истребителей, а также 17 кораблей военно-морского флота.
В t-online уточнили, что в учениях примут участие 11 стран НАТО, в них задействованы сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, космические и киберподразделения. При этом Соединенные Штаты не принимают участия в подготовке.
Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее заявил, что авиация Североатлантического альянса доставляет новую партию военной помощи Вооруженным силам Украины в Польшу, в город Жешув. Он отметил, что это говорит об остром дефиците припасов у Киева.
12 января генсек НАТО Марк Рютте назвал российский удар ракетой «Орешник» по Львову попыткой принудить альянс отказаться от военной поддержки Украины. По его словам, в настоящее время помощь Киеву со стороны военного блока «важна как никогда».