RTL Utrecht: Два взрыва прогремели в центре нидерландского Утрехта

В центре нидерландского города Утрехт прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщил местный телеканал RTV Utrecht, ссылаясь на экстренные службы. Официально причину взрывов пока еще не сообщали.
Известно, что после взрывов начался сильный пожар, как сообщили в местной пожарной службе. В социальных сетях, в частности на платформе Х, появились кадры, на которых видно, как от зданий поднимаются клубы густого черного дыма. Окна зданий выбиты, а на улицах разбросаны обломки.
Один человек получил травмы. На место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи и вертолет, однако о других пострадавших или погибших СМИ Утрехта не писали.
Ранее KP.RU сообщил, что 15 января в центре подготовки МВД в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты, есть пострадавшие.