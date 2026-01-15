Экс-игрока «Анжи» дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение

Президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это о дисквалифицировали на четыре игры за неспортивное поведение на матче против сборной Марокко на Кубке африканский наций, сообщает пресс-служба Конфедерации африканского футбола (CAF).
«Дисциплинарный совет CAF также наложил штраф в размере 20 тысяч долларов», — отмечается в публикации.
По данным ESPN, во время матча Самюэль Это о «гневно жестикулировал в сторону своего марокканского коллеги Фузи Лекджаа, в то время как президент CAF Патрис Мотсепе сидел неподалеку».
Отметим, Самюэль Это о выступал в составе «Барселоны», «Интера» и «Челси». Кроме того, с 2011 по 2013 год он играл за «Анжи». За махачкалинскую команду Самюэль Это о провел 73 матча.