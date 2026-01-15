Ричмонд
Эксперт Школьников: успехи уехавших из РФ артистов зависели от государства

Геостратег Андрей Школьников отметил, что никто из числа уехавших из России артистов за 4 года не представил достойного творчества.

Источник: Аргументы и факты

Творческие и бизнес-элиты, покинувшие Россию после начала СВО, за четыре года не создали за рубежом ничего значимого, что могло бы доказать их успешность. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал геостратег Андрей Школьников.

По его мнению, настоящий талант проявляется в любых условиях. Он отметил, что прежние достижения уехавших из РФ после начала спецоперации людей сильно зависели от государственной поддержки. Оказавшись за границей, они стали «чужими», а их «инструменты перестали работать».

Ранее продюсер Павел Рудченко допустил, что россияне могут забыть Александра Незлобина из-за его отъезда.