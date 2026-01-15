Белорусский эндокринолог назвала критерии ремиссии у пациентов с сахарным диабетом

Критерии ремиссии для больных сахарным диабетрм второго типа на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.
«Эта цель (ремиссия. — Ред.) совершенное меняет представление о лечении пациента с сахарным диабетом», — отметила эндокринолог.
Алла Шепелькевич подчеркнула, что для постановки диагноза «Сахарный диабет второго типа, ремиссия» требуется соблюдение вот таких условий. Первое — пациенту отменяют сахароснижающую терапию. Второе — уровень гликированного гемоглобина удерживается в диапазоне менее 6,5% в течение трех месяцев и больше. Дальше — наблюдение врачом такого пациента.
«Это очень важная цель для людей с диабетом второго типа, по сути это как возможность выздоровления», — подчеркнула врач-эндокринолог.
Наиболее ресурсная стадия диабета — это первая, когда человек спохватился и не запустил болезнь, которая только начинается. Да, у пациента уже есть избыток жировой ткани, есть висцеральное ожирение, но это только предиабет. Вот тут важно сбросить вес, что значительно улучшит состояние пациента (подробнее о методике — здесь).
