Пасынок Стаса Намина не смог объяснить, почему убил бабушку и брата

Как передаёт ТАСС, полицейский сообщил, что Ткаченко вёл себя очень спокойно, не оказывал сопротивления при задержании и во время следственных действий. Единственное, о чём он просил правоохранителей, — не рассказывать о произошедшем своей супруге.
Ткаченко обвиняется в убийстве своего брата и бабушки, которая находилась в беспомощном состоянии. Подсудимый признал свою вину, однако не согласился с квалификацией обвинения. Судебный процесс был остановлен в августе, чтобы провести дополнительную экспертизу психического состояния обвиняемого.
