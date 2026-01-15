Ричмонд
Пасынок Стаса Намина не смог объяснить, почему убил бабушку и брата

В суде озвучили новые шокирующие подробности о состоянии обвиняемого в убийстве родных музыканта Стаса Намина. Оперуполномоченный, дежуривший в день преступления, заявил, что Роман Ткаченко — пасынок знаменитости — не мог объяснить, зачем совершил преступление против сводного брата и бабушки.

Источник: Life.ru

Как передаёт ТАСС, полицейский сообщил, что Ткаченко вёл себя очень спокойно, не оказывал сопротивления при задержании и во время следственных действий. Единственное, о чём он просил правоохранителей, — не рассказывать о произошедшем своей супруге.

Ткаченко обвиняется в убийстве своего брата и бабушки, которая находилась в беспомощном состоянии. Подсудимый признал свою вину, однако не согласился с квалификацией обвинения. Судебный процесс был остановлен в августе, чтобы провести дополнительную экспертизу психического состояния обвиняемого.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.