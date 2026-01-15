МВФ: Украина согласилась повысить налоги для получения кредита

Правительство Украины согласилось с предложением повысить налоги для получения внешних кредитов. Об этом в четверг, 15 января, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
— В дополнение к принятию бюджета на 2026 год, то есть бюджета, который соответствовал бы программной основе, и это уже завершено, другой элемент будет заключаться в том, что налоговая база должна быть расширена путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, — уточнила представитель фонда во время регулярного брифинга.
Она подчеркнула, что фонд расширит налоговую базу также с помощью устранения таможенных лазеек для потребительских товаров и отмены льгот по налогу на добавленную стоимость. По словам Козак, действия украинских властей будут иметь решающее значение для поддержания динамики реформ и оказания помощи стране в получении финансирования, передает ТАСС.
13 января Украина не внесла очередной платеж по долгу перед МВФ — срок его оплаты истек 12 января в 08:00 по московскому времени. К тому моменту Киев должен был перечислить фонду 125,74 миллиона специальных прав заимствования в качестве погашения части задолженности.