Милонов раскритиковал идею о самостоятельной уборке снега возле дома

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал идею своей коллеги Светланы Разворотневой, которая ранее предложила россиянам самостоятельно убирать снег возле дома. Она также призвала граждан собрать деньги на уборщиков, чтобы решить проблему с сугробами.
Милонов в свою очередь заявил, что отсутствие денег является проблемой управляющих компаний (УК), а не жильцов.
— Если не справляются — штрафы. Здесь должен быть «дарвиновский закон». Слабые УК должны погибать и отсеиваться. А вот компании, которые мощны своей работой, должны оставаться, — передает слова парламентария Telegram-канал «ТВ Центр».
Адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова сообщила, что жильцы многоквартирных домов имеют полное право требовать от управляющей компании уборки снега и наледи во дворе, у подъезда и на крыше.
Заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал россиянам о правильном порядке действий при нарушении их прав управляющими компаниями. Первым делом депутат рекомендует обратиться непосредственно в свою управляющую компанию с официальным письмом.