В МВФ допустили возвращение Венесуэле доступа к резервам: но есть одно условие

МВФ: При восстановлении отношений Венесуэле вернут доступ к резервам на $5 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Международный валютный фонд (МВФ) готов вернуть Венесуэле доступ к ее резервам на сумму почти 5 миллиардов долларов. Однако это сделают лишь в случае восстановления отношений государства с организацией. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции руководитель по коммуникациям МВФ Джули Козак.

По ее словам, как только возобновятся контакты с Каракасом, венесуэльское правительство вновь получит доступ к своим специальным правам заимствования (СПЗ).

«Активы Венесуэлы в СПЗ в МВФ эквивалентны примерно 4,9 миллиарда долларов США», — поделилась Козак подробностями со СМИ.

Напомним, что Штаты провели операцию против Венесуэлы 3 января. В тот день американский спецназ вторгся на территорию страны, вывезя оттуда венесуэльского лидера Николаса Мадуро с его супругой. Недавно Минюст США опубликовал документ, в котором попытался оправдать свои действия властей. В нем значится, что Вашингтон имел полное право проводить эту операцию.

