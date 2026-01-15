В МВФ допустили возвращение Венесуэле доступа к резервам: но есть одно условие

Международный валютный фонд (МВФ) готов вернуть Венесуэле доступ к ее резервам на сумму почти 5 миллиардов долларов. Однако это сделают лишь в случае восстановления отношений государства с организацией. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции руководитель по коммуникациям МВФ Джули Козак.
По ее словам, как только возобновятся контакты с Каракасом, венесуэльское правительство вновь получит доступ к своим специальным правам заимствования (СПЗ).
«Активы Венесуэлы в СПЗ в МВФ эквивалентны примерно 4,9 миллиарда долларов США», — поделилась Козак подробностями со СМИ.
Напомним, что Штаты провели операцию против Венесуэлы 3 января. В тот день американский спецназ вторгся на территорию страны, вывезя оттуда венесуэльского лидера Николаса Мадуро с его супругой. Недавно Минюст США опубликовал документ, в котором попытался оправдать свои действия властей. В нем значится, что Вашингтон имел полное право проводить эту операцию.