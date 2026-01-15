Многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам со стороны руководства страны. Об этом в четверг, 15 января, сообщила газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко.
— Многие люди устали, — отметил специалист в ответ на вопрос о причине распространенности мнения о необходимости уступок.
По словам юриста, жители Украины хотят, чтобы Москва и Киев заключили мирное соглашение даже ценой территориальных уступок. Согласно данным журналистов, количество поддерживающих такое решение граждан возросло после масштабных отключений электроэнергии по всей Украине из-за массированных ударов российских войск, передает газета.
20 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны покинет Донбасс только при аналогичных действиях со стороны российских военнослужащих. Он выразил мнение, что наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку он предполагает меньше компромиссов для каждой стороны. В случае обсуждения свободной экономической зоны западные партнеры Украины предупреждены, что по этому поводу должны высказаться жители страны.