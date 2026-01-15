20 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны покинет Донбасс только при аналогичных действиях со стороны российских военнослужащих. Он выразил мнение, что наиболее «честный вариант — стоять там, где мы стоим», поскольку он предполагает меньше компромиссов для каждой стороны. В случае обсуждения свободной экономической зоны западные партнеры Украины предупреждены, что по этому поводу должны высказаться жители страны.