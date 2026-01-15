Георгий Филимонов: Одиннадцатилетний период сокращения населения на Вологодчине завершился

Вологодская область преодолела длительный период естественной убыли населения. Впервые за одиннадцать лет в регионе зафиксирован положительный баланс между рождаемостью и смертностью. Соответствующее заявление сделал губернатор Георгий Филимонов в своем обращении к жителям.
«СЕМЬЯ — ОПЛОТ РУССКОГО СЕВЕРА».
Основой для этого послужили, по словам главы региона, целенаправленные действия в сфере демографии. «Еще в конце прошлого года мы представили первые значимые результаты реализации комплекса мер по народосбережению Вологодской области, а также нашей областной программы “Семья — оплот Русского Севера”. Достигнутые результаты можно по праву считать историческими. Впервые за последние 11 лет мы с вами остановили спад рождаемости. Предварительные данные за 2025 год показывают, что детей на Вологодчине родилось больше, чем в предыдущем году. При этом выросло как число первых детей в семьях (на 6,5%), так и количество третьих и последующих (на 3%). Это наша с вами общая большая историческая победа», — сказал Георгий Филимонов.
Статистику подтверждает рост суммарного коэффициента рождаемости по сведениям Росстата. Ситуацию улучшило и одновременное снижение смертности. Кроме того, в области стало заключаться больше браков, а количество разводов упало до минимального уровня за последние десять лет.
Существенную роль сыграло и решение частных клиник региона полностью отказаться от проведения абортов, за исключением случаев медицинской необходимости. Благодаря этому количество операций по искусственному прерыванию беременности сократилось с 1 679 в 2024 году до 309 в 2025-м.
Для помощи семьям в области действуют как федеральные, так и региональные инструменты, включая губернаторскую программу «Семья — оплот Русского Севера». Различными мерами поддержки в прошедшем году смогли воспользоваться более 6,2 тысячи многодетных и молодых семей.
АЛКОМАРКЕТЫ УШЛИ?
Еще одним направлением работы стало снижение доступности алкоголя. Как отметил губернатор, «В Вологодской области все 610 алкомаркетов закрыты или перепрофилированы. Понятия “алкомаркет” на территории региона больше не существует. Я хотел бы от себя лично и от лица Правительства Вологодской области сердечно поблагодарить федеральные и региональные сети за понимание».
Крупные торговые сети изменили формат работы. Магазины «Бристоль» теперь работают под вывеской «Б-продукты», где на долю алкоголя, расположенного в отдельных залах, приходится лишь 20% ассортимента. Сеть «Красное&Белое» уже более полугода не продает спиртное и готовится к ребрендингу в «Продукты». Местная сеть «Северный градус» теперь называется «Каждая покупка в радость». Согласно данным системы ЕГАИС, потребление алкоголя на душу населения в области за год снизилось на 16% — с 7,94 до 6,66 литра, что составляет 1,28 литра на каждого жителя.
Подводя итоги, Георгий Филимонов назвал прошедший год прорывным для региона. Положительная динамика, по его словам, отмечается не только в демографии, но и в других ключевых отраслях: ЖКХ, строительстве, транспорте, здравоохранении, культуре и спорте.