Георгий Филимонов: Одиннадцатилетний период сокращения населения на Вологодчине завершился

Основой для этого послужили, по словам главы региона, целенаправленные действия в сфере демографии. «Еще в конце прошлого года мы представили первые значимые результаты реализации комплекса мер по народосбережению Вологодской области, а также нашей областной программы “Семья — оплот Русского Севера”. Достигнутые результаты можно по праву считать историческими. Впервые за последние 11 лет мы с вами остановили спад рождаемости. Предварительные данные за 2025 год показывают, что детей на Вологодчине родилось больше, чем в предыдущем году. При этом выросло как число первых детей в семьях (на 6,5%), так и количество третьих и последующих (на 3%). Это наша с вами общая большая историческая победа», — сказал Георгий Филимонов.