Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селиваненко оценил форму Медведева и Андреевой перед Australian Open — 2026

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко положительно оценил подготовку теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой к старту Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Источник: Аргументы и факты

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко положительно оценил уровень подготовки российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой к старту Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open — 2026). Об этом он заявил в беседе с championat.com.

По словам Селиваненко, Медведев начал сезон в «хорошем настроении».

«Даниил Медведев начал сезон с хорошим настроением и очередным титулом, что всегда дает дополнительный заряд энергии», — сказал он.

Первые матчи Андреевой в этом году также вселяют оптимизм, продолжил эксперт. Селиваненко отметил, что россиянке удалось эмоционально отдохнуть после напряжённого конца прошлого сезона.

По словам эксперта, в профессиональной среде жеребьёвку воспринимают без особых эмоций, особенно для сеяных игроков.

Ранее сообщалось, что во время матча квалификации Australian Open бол-гёрл упала в обморок.