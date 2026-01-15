Селиваненко оценил форму Медведева и Андреевой перед Australian Open — 2026

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко положительно оценил уровень подготовки российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой к старту Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open — 2026). Об этом он заявил в беседе с championat.com.
По словам Селиваненко, Медведев начал сезон в «хорошем настроении».
«Даниил Медведев начал сезон с хорошим настроением и очередным титулом, что всегда дает дополнительный заряд энергии», — сказал он.
Первые матчи Андреевой в этом году также вселяют оптимизм, продолжил эксперт. Селиваненко отметил, что россиянке удалось эмоционально отдохнуть после напряжённого конца прошлого сезона.
По словам эксперта, в профессиональной среде жеребьёвку воспринимают без особых эмоций, особенно для сеяных игроков.
Ранее сообщалось, что во время матча квалификации Australian Open бол-гёрл упала в обморок.