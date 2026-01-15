Селиваненко оценил форму Медведева и Андреевой перед Australian Open — 2026

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко положительно оценил уровень подготовки российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой к старту Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open — 2026). Об этом он заявил в беседе с championat.com.