Полный разгром! «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» 5:2

Сегодня, 15 января, в Тольятти «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Джек Родуолд (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой и 50-ой минутах матча), Владислав Ефремов (8 и 28) и Александр Жаровский (16). За команду хозяев отличился лишь Райли Савчук (23 и 57).
«СЮ» после 46 игр с 48 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 17 декабря. Команда схлестнется в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
