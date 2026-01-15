Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полный разгром! «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» 5:2

«Салават Юлаев» обыграл 5:2 «Ладу» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 января, в Тольятти «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Джек Родуолд (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой и 50-ой минутах матча), Владислав Ефремов (8 и 28) и Александр Жаровский (16). За команду хозяев отличился лишь Райли Савчук (23 и 57).

«СЮ» после 46 игр с 48 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 17 декабря. Команда схлестнется в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.