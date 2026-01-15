Врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов в интервью aif.ru объяснил странное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что ей «пора начинать пить» на фоне мировой нестабильности.
По словам эксперта, такие высказывания — это не просто неудачная шутка, а проявление утраченного профессионального самоконтроля.
Панкратов отметил, что, как правило, дипломаты высокого уровня тщательно скрывают свои эмоции, особенно на публике. Однако слова Каллас об алкоголе могут являться симптомом внутреннего диссонанса.
«Заявление о “потребности начать пить” — это симптоматичная вербализация того, что профессиональный дипломат обычно скрывает. Каллас вряд ли не осознает, что такие слова будут зафиксированы и проанализированы», — считает эксперт.
Фраза Каллас о том, что она «обычно не злоупотребляет алкоголем», по мнению Панкратова, является защитным механизмом. Он подчеркивает двойственность ее состояния, отражая когнитивный диссонанс между требованиями ее публичной роли и реальными переживаниями.
Ранее KP.RU писал, что над главой евродипломатии Каллас нависла угроза отставки после неудачной встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Немецкая пресса указывает на слабость ее политического курса, особенно в свете ослабления поддержки Украины.