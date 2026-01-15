Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профайлер объяснил решение Каллас «начать выпивать» на фоне мировой нестабильности: не просто шутка

Психотерапевт Панкратов считает, что Каллас утратила самоконтроль.

Источник: Комсомольская правда

Врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов в интервью aif.ru объяснил странное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что ей «пора начинать пить» на фоне мировой нестабильности.

По словам эксперта, такие высказывания — это не просто неудачная шутка, а проявление утраченного профессионального самоконтроля.

Панкратов отметил, что, как правило, дипломаты высокого уровня тщательно скрывают свои эмоции, особенно на публике. Однако слова Каллас об алкоголе могут являться симптомом внутреннего диссонанса.

«Заявление о “потребности начать пить” — это симптоматичная вербализация того, что профессиональный дипломат обычно скрывает. Каллас вряд ли не осознает, что такие слова будут зафиксированы и проанализированы», — считает эксперт.

Фраза Каллас о том, что она «обычно не злоупотребляет алкоголем», по мнению Панкратова, является защитным механизмом. Он подчеркивает двойственность ее состояния, отражая когнитивный диссонанс между требованиями ее публичной роли и реальными переживаниями.

Ранее KP.RU писал, что над главой евродипломатии Каллас нависла угроза отставки после неудачной встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Немецкая пресса указывает на слабость ее политического курса, особенно в свете ослабления поддержки Украины.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше