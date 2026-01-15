Лопата вместо тренажера: как похудеть при уборке снега — мнение врача

В январе на многие регионы обрушились сильные снегопады. Жителям приходится самостоятельно откапывать свои автомобили и чистить дороги. При этом врачи считают, что для многих людей такая физическая активность полезна, однако выполнять ее нужно правильно. В беседе с URA.RU невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала, как превратить уборку снега в полезную тренировку и не навредить здоровью.