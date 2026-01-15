Лопата вместо тренажера: как похудеть при уборке снега — мнение врача

На многие регионы России обрушился снегопад.
В январе на многие регионы обрушились сильные снегопады. Жителям приходится самостоятельно откапывать свои автомобили и чистить дороги. При этом врачи считают, что для многих людей такая физическая активность полезна, однако выполнять ее нужно правильно. В беседе с URA.RU невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала, как превратить уборку снега в полезную тренировку и не навредить здоровью.
Как похудеть, убирая снег лопатой.
По словам Екатерины Демьяновской, при правильной технике и дозированной нагрузке ручная уборка снега может быть полезна для здоровья и фигуры.
«Уборка снега — это, по сути, умеренная тренировка на свежем воздухе, что особенно полезно для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Такая активность может сжигать 250−400 килокалорий в час. Это можно сравнить с быстрой ходьбой или интенсивной работой на тренажерах», — рассказала врач.
Эксперт отметила, что работа с лопатой сочетает кардио- и силовые элементы, может способствовать укреплению мышц спины, плечевого пояса, поясничного отдела и ног. Врач напоминает и о возможных рисках для здоровья при неправильной технике выполнения: от переохлаждения и обезвоживания до появления боли в спине и суставах, а также проблем с сердцем.
Кому может навредить уборка снега.
При уборке снега основная нагрузка ложится на суставы и позвоночник.
Уборка снега может навредить людям с нестабильным течением гипертонической болезни и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Екатерина Демьяновская уточняет, что резкий подъем тяжестей повышает артериальное давление и создает пиковую нагрузку на сердце, поэтому не стоит браться за такую работу, если есть сомнения в самочувствии.
«Особенно, если не подобрана антигипертензивная и иная терапия, которая позволяет удерживать артериальное давление и работу сердечной мышцы под стабильным контролем. Правильнее заранее проконсультироваться с врачом и узнать, не навредят ли такие нагрузки», — уточнила эксперт.
Кроме того, непосильной уборка снега может оказаться при некоторых заболеваниях дыхательной системы и болезнях суставов, а также для людей с варикозной болезнью. От избыточных нагрузок стоит воздержаться во время беременности, при тяжелом остеопорозе, острых респираторных инфекциях и обострениях хронических заболеваний, рассказала невролог.
Как уборка снега влияет на организм.
По словам врача, при уборке снега основная нагрузка ложится на суставы и позвоночник. Неправильная техника может привести к серьезным проблемам. Резкие наклоны с прямыми ногами и округленной спиной повышают нагрузку на межпозвонковые диски в поясничном отделе. Позвоночник получает ударную нагрузку, что может привести к усугублению дегенеративных изменений.
«Когда человек поворачивает корпус, чтобы откинуть снег с лопаты, диски испытывают ротационную нагрузку. Неловкое движение может привести к появлению нестабильности позвоночного столба, растяжению или микроразрывам в мышцах и связках, окружающих позвоночник», — комментирует врач.
Невролог отметила, что длительная работа в положении с наклоном может привести к фиксации перенапряжения в длинных мышцах спины и, как результат, к стойкому мышечно-тоническому синдрому с болью.
Как правильно убрать снег, чтобы не навредить здоровью.
Во время уборки снега нужно делать перерывы.
Чтобы уборка снега не навредила здоровью, важно правильно подготовиться к работе. Екатерина Демьяновская советует заниматься такой работой людям с базовой физической подготовкой, сформированным мышечным корсетом спины и без скелетно-мышечных заболеваний.
«Важно выбрать удобную и не слишком тяжелую лопату с изогнутой ручкой — это поможет снизить нагрузку на спину и суставы. Не стоит наклоняться за снегом, сгибаясь в поясничном отделе — правильнее присесть, держа спину прямой. Основная нагрузка должна идти на мышцы ног и пресса. Поднимать снег нужно, выпрямляя ноги, а не спину», — рассказала эксперт.
При наклонах нагрузка на скелетно-мышечные элементы спины прогрессивно увеличивается и многократно превосходит вес груза. Отбрасывая снег в сторону, лучше не скручиваться, а поворачиваться всем корпусом и скидывать снег с лопаты прямо перед собой. Не нужно стремиться захватить на лопату как можно больше снега, берите посильную нагрузку, желательно не более 3−5 кг.
Кроме того, в работе полезно делать перерывы каждые 15−20 минут. «Возрастных ограничений нет: чистить снег может и малыш маленькой лопаткой, и взрослый старше 50 лет. Главное — следить за самочувствием и одеваться по погоде», —рассказала Екатерина Демьяновская.