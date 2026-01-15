Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести уборку сосулек

«Переменчивая погода в Краснодаре приводит к образованию не только гололедицы, но и сосулек. Сегодня в городе температура поднялась выше нуля, соответственно выросла и вероятность падения льда с крыш. Обращаюсь к руководителям всех управляющих компаний и городских предприятий, представителям бизнес-сообщества: проведите своевременную уборку сосулек. Это крайне важно для жизни и здоровья прохожих», — написал Евгений Наумов.