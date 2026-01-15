Опубликованы кадры после смертельного падения экс-футболиста ЦСКА Адамса

Адамс найден мёртвым возле дома в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash на спорте.
По словам знакомых, он находился в глубокой депрессии, так как недавно Адамс расстался со своей девушкой. Магомедов находился у тела друга в момент приезда полиции. Его уже допросили. Мужчина рассказал, что Адамс много говорил о неразделённой любви.
Напомним, о гибели 31-летнего защитника ЦСКА Лайонела Адамса стало известно 14 января. По предварительной информации, он выпал из окна дома в Подмосковье и скончался до приезда скорой. Мать уверена, что спортсмена убили. В декабре 2025 года Адамс был госпитализирован с огнестрельным ранением после нападения.
