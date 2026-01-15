Ричмонд
Опубликованы кадры после смертельного падения экс-футболиста ЦСКА Адамса

В Сети появились кадры с телом бывшего футболиста и воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. Его нашли мёртвым под окнами дома в подмосковном Звенигороде. Как пишет Mash на спорте, Адамс гостил у своего друга, экс-футболиста ялтинского «Рубина’Тимура Магомедова, в день трагедии они распивали алкоголь.

Источник: Life.ru

Адамс найден мёртвым возле дома в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash на спорте.

По словам знакомых, он находился в глубокой депрессии, так как недавно Адамс расстался со своей девушкой. Магомедов находился у тела друга в момент приезда полиции. Его уже допросили. Мужчина рассказал, что Адамс много говорил о неразделённой любви.

Напомним, о гибели 31-летнего защитника ЦСКА Лайонела Адамса стало известно 14 января. По предварительной информации, он выпал из окна дома в Подмосковье и скончался до приезда скорой. Мать уверена, что спортсмена убили. В декабре 2025 года Адамс был госпитализирован с огнестрельным ранением после нападения.

