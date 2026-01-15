Ричмонд
Бренд-шеф Голубовский рассказал, как восстановить организм после праздников

Эксперт Игорь Голубовский советует завтракать, обедать и ужинать в одно время для восстановления организма после праздников.

Источник: Аргументы и факты

После новогодних праздников вернуть обычный режим питания и избавиться от сонливости можно за три-пять дней, сделав акцент на регулярности приёмов пищи, а не на жёстких диетах. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал бренд-шеф Игорь Голубовский.

Основная задача первой недели — восстановить распорядок дня, что поможет организму нормализовать сигналы голода и насыщения. Эксперт советует завтракать, обедать и ужинать в одно время, а каждый приём пищи строить вокруг белка, овощей и сложных углеводов для долгой сытости.

Голубовский предостерегает от резких ограничений в рационе, так как это может замедлить метаболизм. Вместо этого он рекомендует адаптировать любимые блюда, изменив способ приготовления. Управлять тягой к сладкому поможет осознанный десерт после полноценного ужина, а также прогулки и сон не менее семи часов в сутки.

Ранее психолог Ирина Павлова рассказала, как адаптироваться к новому месту работы.