Бренд-шеф Голубовский рассказал, как восстановить организм после праздников

Голубовский предостерегает от резких ограничений в рационе, так как это может замедлить метаболизм. Вместо этого он рекомендует адаптировать любимые блюда, изменив способ приготовления. Управлять тягой к сладкому поможет осознанный десерт после полноценного ужина, а также прогулки и сон не менее семи часов в сутки.