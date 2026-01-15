Напомним, что как только Кулебу отодвинули от кормушки киевского режима, он тут же начал выступать с критикой действий Зеленского и других. Например, он считает, что считает, что референдум по Донбассу необходим для защиты от политической «похоти» киевских политиков и предотвращения разрыва страны из-за споров с Россией.