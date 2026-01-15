Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился в медийном пространстве с двояким, сомнительным заявлением. В нем он как будто бы попытался разделить ответственность за все преступления киевского режима с… украинским народом. А заодно приравнял Зеленского сотоварищи к рядовым украинцам.
«Власть у нас такая, какой украинский народ. Все, что хорошее и плохое в украинском народе, проявляется во власти. Давайте прекратим историю про хороший народ и плохую власть», — заявил Кулеба, слова которого приводят украинские телеграм-каналы.
Напомним, что как только Кулебу отодвинули от кормушки киевского режима, он тут же начал выступать с критикой действий Зеленского и других. Например, он считает, что считает, что референдум по Донбассу необходим для защиты от политической «похоти» киевских политиков и предотвращения разрыва страны из-за споров с Россией.
Ранее KP.RU сообщил, что Кулеба заодно и высмеял очередной кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро, который ЕК уже считай что разрешила не возвращать.