«Достаточно сильные летние». Белорусов ожидают восемь лет сильной засухи

Белорусов ожидает засуха, которая затянется на восемь лет, рассказали в эфире СТВ.
Так, в Институте природопользования Национальной академии наук рассказали, что по результатам пятилетних исследований можно спрогнозировать ряд показателей до 2050-го. Сюда входят прогнозы на температуры, продолжительность периода вегетации, даты заморозков и т.д. При этом белорусские ученые предупредили о затяжном периоде засух в республике.
— По нашим расчетам, с 2027 по 2032—2034 годы ожидаются достаточно сильные засухи летние, — рассказал Сергей Лысенко, директор института.
В частности, новая фаза засух в июне в Беларуси ожидается с 2028 по 2034 годы. Ученые НАН считают, что, исходя из этого прогноза, следует к этому подготовиться и уже планировать в АПК выращивать более теплолюбивые, жароустойчивые засухоустойчивые культуры.
