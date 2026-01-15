Смертельное ДТП с грузовиком в Башкирии: разбился водитель «Киа»

Сегодня вечером, 15 января, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции республики, авария случилась на 104 километре автодороги Белорецк — Миасс — Учалы.
45-летний мужчина за рулем Kia Sorento допустил столкновение с попутно движущимся грузовиком Hovo, которым управлял 51-летний шофер. В результате водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии.
