Смертельное ДТП с грузовиком в Башкирии: разбился водитель «Киа»

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель Kia Sorento.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 15 января, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции республики, авария случилась на 104 километре автодороги Белорецк — Миасс — Учалы.

45-летний мужчина за рулем Kia Sorento допустил столкновение с попутно движущимся грузовиком Hovo, которым управлял 51-летний шофер. В результате водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии.

