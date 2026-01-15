Тренер рассказала, как подготовиться к свиданию на катке

Зимой катки становятся популярным местом для свиданий, но лед может быть опасным для неподготовленных новичков. Чтобы избежать падений и неловких ситуаций, тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина рассказала, как безопасно провести время на льду. Об этом пишет Life.ru.
Тренер объяснила, что для успешного и безопасного катания важно правильно выбрать место и подготовиться. Она посоветовала отдать предпочтение крытым каткам с ровным льдом, соблюдать правила движения и не пытаться выполнять трюки, если нет опыта. Также стоит позаботиться о теплой и мягкой одежде, которая смягчит падение.
Шилина отметила, что новичкам лучше заранее обратиться к тренеру и освоить базовые движения. Это позволит уверенно держаться на коньках и кататься безопасно для себя и партнера.
