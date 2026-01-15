Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер рассказала, как подготовиться к свиданию на катке

Тренер Шилина перечислила важные правила для свидания на катке.

Источник: Комсомольская правда

Зимой катки становятся популярным местом для свиданий, но лед может быть опасным для неподготовленных новичков. Чтобы избежать падений и неловких ситуаций, тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина рассказала, как безопасно провести время на льду. Об этом пишет Life.ru.

Тренер объяснила, что для успешного и безопасного катания важно правильно выбрать место и подготовиться. Она посоветовала отдать предпочтение крытым каткам с ровным льдом, соблюдать правила движения и не пытаться выполнять трюки, если нет опыта. Также стоит позаботиться о теплой и мягкой одежде, которая смягчит падение.

Шилина отметила, что новичкам лучше заранее обратиться к тренеру и освоить базовые движения. Это позволит уверенно держаться на коньках и кататься безопасно для себя и партнера.

Ранее KP.RU писал, где в Москве можно насладиться катанием на красивых открытых катках в сезоне 2025−2026 годов, а также выяснил цены на вход и абонементы.