На Украине силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора

Митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир выступил с заявлением, что на западе Украины силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Его слова приводит пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.
«14 января возле собственного дома был похищен неизвестными, назвавшимися представителями силовых структур, пономарь Свято-Успенского кафедрального собора. Церковнослужитель также подвергся физическому насилию», — заявил митрополит.
Кроме того, он указал, что священнослужителя могли забрать в территориальный центр комплектования для дальнейшей мобилизации. При этом его местонахождение на данный момент неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде сотрудниками ТЦК из больницы был похищен проходивший лечение священник канонической УПЦ Василий Драгун.