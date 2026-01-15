Приставы срежут с петель дверь в квартиру Долиной

Дверь бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках срежут с петель, если будут привлечены судебные приставы.
Судебные приставы совместно с полицией и представителями управляющей компании могут вскрыть квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве вплоть до срезания двери с петель, если она добровольно не передаст ключи новой владелице жилья Полине Лурье. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев со ссылкой на возбужденное Главным управлением ФССП по Москве исполнительное производство.
«В случае, если Долина все же не передаст в установленный срок ключи, приставы для соблюдения законности и правопорядка пригласят сотрудников полиции из ОВД Хамовники, понятых и прибудут для вскрытия квартиры с соответствующим исполнительным листом. Могут пригласить еще представителя управляющей компании. То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери», — сказал Соловьев в беседе с aif.ru.
По словам юриста, в рамках принудительного исполнения решения суда приставы обязаны обеспечить передачу квартиры законному собственнику, даже если прежний владелец отсутствует и не идет на контакт. Исполнительное производство в отношении Долиной Главное управление ФССП по Москве возбудило 12 января.
Певице отведен срок в пять дней для того, чтобы освободить квартиру и передать ключи Полине Лурье как законному владельцу. При этом сама артистка продолжает находиться за границей на отдыхе и планирует вернуться в Россию только 20 января. Ключи от квартиры новой собственнице она пока не передала. Причем встреча по передаче ключей переносилась несколько раз.