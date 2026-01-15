Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсменам из Латвии рекомендовали не контактировать с россиянами на ОИ

Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам ограничить контакты с представителями России и Беларуси на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам ограничить контакты с представителями России и Беларуси на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает LETA.

Во время церемоний награждения и вручения цветов латвийским атлетам советуют держаться подальше от россиян и белорусов, а также отказываться от совместных фотографий и видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Организация подчеркнула необходимость минимизировать любое взаимодействие за пределами обязательных процедур.

Кроме того, атлетам рекомендовано не участвовать в совместных пресс-конференциях, интервью или промо-мероприятиях с представителями РФ и Белоруссии. Также советуют воздерживаться от общения в социальных сетях: не комментировать контент, публикуемый россиянами и белорусами, и не размещать совместные материалы ни во время Игр, ни вне их.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее сообщалось, что российский ски-альпинист Филиппов стал первым россиянином, отобравшимся на Олимпийские игры 2026 года по итогам выступлений на этапах Кубка мира.