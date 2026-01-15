Спортсменам из Латвии рекомендовали не контактировать с россиянами на ОИ

Кроме того, атлетам рекомендовано не участвовать в совместных пресс-конференциях, интервью или промо-мероприятиях с представителями РФ и Белоруссии. Также советуют воздерживаться от общения в социальных сетях: не комментировать контент, публикуемый россиянами и белорусами, и не размещать совместные материалы ни во время Игр, ни вне их.