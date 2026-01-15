В Ростовской области сообщили о допросе главы Целинского района

В Ростовской области на беседу пригласили главу Целинского района, несколько местных чиновников и подрядчика, якобы выполнявшего дорожные работы. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
По информации издания, силовики посетили представителей районной власти 14 января. Предполагается, что речь идет о следствии в рамках уголовного дела.
Официальным подтверждением этой информации «КП — Ростов-на-Дону» не располагает. Комментариев от ведомств не поступало.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.