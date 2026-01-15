Лукашенко раскрыл секрет, как выучить китайский язык

— Это потому, что ты не учила. Мы с (лидером Китайской Народной Республики — прим. «ВМ») Си Цзиньпином дружны, по-семейному встречаемся. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его (китайский язык — прим. «ВМ») не надо бояться. Там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать. Главное, не бояться, — высказался Лукашенко.