Минздрав Коми: До 12 увеличилось число пострадавших при ЧП в Сыктывкаре

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что все пострадавшие в результате ЧП в Сыктывкаре были слушателями центра профподготовки МВД РФ. Уточнялось, что учреждение продолжит функционировать в обычном режиме. В региональном МВД уточнили, что возгорание было ограничено одним корпусом, который располагается в районе актового зала. Учебные аудитории, которые находятся в другом здании, не пострадали.