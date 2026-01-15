Ричмонд
Минздрав Коми: До 12 увеличилось число пострадавших при ЧП в Сыктывкаре

Четверо пострадавших из-за взрыва в Сыктывкаре находятся в очень тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в результате взрыва в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил Минздрав республики Коми на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12 человек», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что четверо пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. За пациентами организовано круглосуточное наблюдение. При этом, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медцентрами.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что все пострадавшие в результате ЧП в Сыктывкаре были слушателями центра профподготовки МВД РФ. Уточнялось, что учреждение продолжит функционировать в обычном режиме. В региональном МВД уточнили, что возгорание было ограничено одним корпусом, который располагается в районе актового зала. Учебные аудитории, которые находятся в другом здании, не пострадали.