Тайный груз НАТО разнесли в Житомире: главная новость СВО 15 января

«Это, можно сказать, рутинная работа. Она необходима для того, чтобы добиться определенных целей, не рискуя при этом личным составом. Боевые действия длятся так долго для того, чтобы не лезть в оголтелый бой. Подобные удары не приносят результат сразу, но имеют накопительный эффект. Он будет виден через 2−3 недели или через месяц. При этом и сейчас у ВСУ дела идут не очень хорошо», — добавил генерал.