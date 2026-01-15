Тайный груз НАТО разнесли в Житомире: главная новость СВО 15 января

Мощный удар по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области может привести к энергетическому коллапсу уже в ближайшие недели. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru рассказал, что еще могло попасть под удар.
Напомним, взрывы на объектах критической инфраструктуры прогремели на территории Житомирского и Коростенского районов в ночь на 15 января. После этого в украинском министерстве энергетики заявили об отключениях света в Житомирской области.
Согласно сведениям ведомства, проблемы с электроснабжением зафиксированы также в Харьковской области.
«Удары, вероятнее всего, были нанесены по генерирующим подстанциям и распределительным трансформаторным крупным центрам. Могли ударить и по станции, которая осуществляет перекачку газа. Почему такие удары являются критическими? Тепловые станции, трансформаторные центры очень важны, особенно в холодное время года. Это приведет к энергетическому коллапсу на территории определенных областей», — пояснил Попов.
Генерал Попов подчеркнул, что удары по критически важной инфраструктуре скажутся, в частности, на общем состоянии и настроении украинской армии.
Военный эксперт пояснил, что тактика ВС РФ заключается в планомерном достижении поставленных перед ними целей, что снижает потери в рядах личного состава и техники.
«Это, можно сказать, рутинная работа. Она необходима для того, чтобы добиться определенных целей, не рискуя при этом личным составом. Боевые действия длятся так долго для того, чтобы не лезть в оголтелый бой. Подобные удары не приносят результат сразу, но имеют накопительный эффект. Он будет виден через 2−3 недели или через месяц. При этом и сейчас у ВСУ дела идут не очень хорошо», — добавил генерал.
По словам Попова, под удар минувшей ночью могли попасть также украинские железнодорожные станции, через которые ВСУ перебрасывают ближе к линии боевого соприкосновения технику, в том числе из стран НАТО.
«Не исключено, что удары могли нанести по железнодорожным станциям и системам распределения железнодорожных путей. Именно там происходит распределение боевой техники, боеприпасов, медикаментов и продовольствия, которые позже поступают украинским боевикам, находящимся на линии боевого соприкосновения», — отметил эксперт.
При этом Попов усомнился в том, что под удар в Житомирской области могли попасть аэродромы. Военный эксперт не стал полностью исключать этот вариант, но назвал его маловероятным.
«Украинская армия терпит серьезные неудачи в зоне боевых действий, об этом известно, в том числе, и по докладам разведки. Что касается аэродромов. Сейчас они являются вторичным звеном для ударов. Поясню: в условиях плохих погодных условий, а зима — это именно такое время, самолеты и вертолеты нужно долго чистить от снега и обледенения, прогревать, их нельзя использовать сходу, поэтому они отходят на второй план», — пояснил генерал Попов.
Военный эксперт добавил, что основными путями поставок боеприпасов и техники ВСУ сейчас являются железнодорожный и автомобильный.
Ранее стало известно, что 20 «Искандеров» разнесли командные бункеры с ВСУ.