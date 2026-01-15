Мэр Харькова Терехов сообщил о разрушении крупного энергообъекта

Мэр Харькова Игорь Терехов 15 января сообщил о разрушении крупного объекта критической инфраструктуры в городе.
«Разрушен большой объект критической энергетической инфраструктуры», — заявил харьковский мэр.
По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно, а на месте находятся аварийные службы и профильные специалисты.
Терехов отметил, что вся дальнейшая информация будет предоставляться по существу и оперативно.
Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о повреждении энергетического объекта.