Мэр Харькова Терехов сообщил о разрушении крупного энергообъекта

Мэр Харькова Игорь Терехов 15 января сообщил о разрушении крупного объекта критической инфраструктуры в городе.

Источник: Аргументы и факты

«Разрушен большой объект критической энергетической инфраструктуры», — заявил харьковский мэр.

По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно, а на месте находятся аварийные службы и профильные специалисты.

Терехов отметил, что вся дальнейшая информация будет предоставляться по существу и оперативно.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о повреждении энергетического объекта.