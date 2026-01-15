Жена бойца СВО потратила 3 млн рублей без ведома мужа и попала под суд

Жительница Волгограда, потратившая 3 миллиона рублей, предназначенные для мужа-участника специальной военной операции, предстанет перед судом. Об этом сообщил «КП-Волгоград» со ссылкой на прокуратуру региона.
Женщине предъявлено обвинение по статье о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Судебное разбирательство уже близится.
Супруг россиянки, находящийся на СВО с сентября 2022 года, в 2023 году получил денежную выплату в размере 3 миллионов рублей после ранения. Боец предупредил жену о поступлении средств и попросил ее не расходовать деньги.
Сообщается, что в семье были напряженные отношения. Несмотря на просьбы мужа и законодательные ограничения, запрещающие использование средств спецназначения как совместное имущество супругов, женщина решила потратить деньги без его согласия.
Подробности о том, на что были потрачены средства, в прокуратуре не раскрыли. Известно, что женщина полностью признала свою вину и уже возместила причиненный ущерб.
Сейчас дело находится в стадии судебного рассмотрения. Решение по нему ожидается в ближайшее время.
