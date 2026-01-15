Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена бойца СВО потратила 3 млн рублей без ведома мужа и попала под суд

Жительницу Волгоградской области обвинили в самоуправстве при расходовании выплат мужа-участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Волгограда, потратившая 3 миллиона рублей, предназначенные для мужа-участника специальной военной операции, предстанет перед судом. Об этом сообщил «КП-Волгоград» со ссылкой на прокуратуру региона.

Женщине предъявлено обвинение по статье о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Судебное разбирательство уже близится.

Супруг россиянки, находящийся на СВО с сентября 2022 года, в 2023 году получил денежную выплату в размере 3 миллионов рублей после ранения. Боец предупредил жену о поступлении средств и попросил ее не расходовать деньги.

Сообщается, что в семье были напряженные отношения. Несмотря на просьбы мужа и законодательные ограничения, запрещающие использование средств спецназначения как совместное имущество супругов, женщина решила потратить деньги без его согласия.

Подробности о том, на что были потрачены средства, в прокуратуре не раскрыли. Известно, что женщина полностью признала свою вину и уже возместила причиненный ущерб.

Сейчас дело находится в стадии судебного рассмотрения. Решение по нему ожидается в ближайшее время.

Ранее KP.RU писал о фиктивном браке многодетной иностранки с россиянином, который погиб на СВО. Женщина незаконно получила за смерть «мужа» 8,2 млн рублей.