Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась в 83 года

Принцесса Греческая и Датская, сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии, Ирина скончалась в 83 года. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в CNN.
По данным телеканала, она умерла в Мадриде из-за осложнений со здоровьем, которое сильно ухудшилось в последние годы.
— Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 во дворце Сарсуэла в Мадриде, — сказано в материале.
Здоровье принцессы резко ухудшилось несколько месяцев назад. До начала 2025 года она, передвигаясь на инвалидном кресле, сопровождала на различных мероприятиях и встречах свою сестру, королеву Софию. Ее последнее публичное появление состоялось в феврале прошлого года, она посетила свадьбу своего племянника, принца Николаоса, с Хрисси Вардинояннис.