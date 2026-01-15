Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась в 83 года

Здоровье принцессы резко ухудшилось несколько месяцев назад. До начала 2025 года она, передвигаясь на инвалидном кресле, сопровождала на различных мероприятиях и встречах свою сестру, королеву Софию. Ее последнее публичное появление состоялось в феврале прошлого года, она посетила свадьбу своего племянника, принца Николаоса, с Хрисси Вардинояннис.