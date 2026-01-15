Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась в 83 года

Принцесса Греческая и Датская, сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии, Ирина скончалась в 83 года. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в CNN.

Принцесса Греческая и Датская, сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии, Ирина скончалась в 83 года. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в CNN.

По данным телеканала, она умерла в Мадриде из-за осложнений со здоровьем, которое сильно ухудшилось в последние годы.

— Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 во дворце Сарсуэла в Мадриде, — сказано в материале.

Здоровье принцессы резко ухудшилось несколько месяцев назад. До начала 2025 года она, передвигаясь на инвалидном кресле, сопровождала на различных мероприятиях и встречах свою сестру, королеву Софию. Ее последнее публичное появление состоялось в феврале прошлого года, она посетила свадьбу своего племянника, принца Николаоса, с Хрисси Вардинояннис.