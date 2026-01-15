Проект кампуса в Тюмени получил отрицательное заключение госэкспертизы

Компания должна самостоятельно оплатить доработку проекта и пройти экспертизу заново.
Концессионной компании, реализующей проект межуниверситетского кампуса в Тюмени, предстоит доработать проектную документацию второго этапа строительства, поскольку госэкспертиза выдала по ней отрицательное заключение. Об этом сообщили в Инфоцентре правительства Тюменской области.
«Правительство Тюменской области ранее направляло замечания по поводу инженерных и технических решений, предлагаемых концессионером. Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проектным документам второго этапа создания кампуса», — сказано в telegram-канале Инфоцентра.
Теперь компания обязана за свой счет внести правки и повторно пройти экспертизу. При этом на первом объекте кампуса — гостинице для научно‑педагогических работников — уже началась внутренняя отделка помещений.