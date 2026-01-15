Ричмонд
Мороз оставил без света челябинские поселки Малиновка и Западный

Сегодня днем из-за аномальных морозов и перегрузок вышла из строя электролиния, оставив без света поселки под Челябинском Малиновка и Западный. Чтобы люди не замерзли в своих домах, энергетикам пришлось оперативно подключили потребителей к резервным схемам.

Мороз до −40 вызвал перегрузку сетей под Челябинском.

«Поселки были обесточены в результате перегрузки электрических сетей, возникшей на фоне аномальных морозов до −40 градусов. В результате вышла из строя кабельно-воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ. Для устранения последствий аварии специалисты в оперативном порядке перевели потребителей на резервные схемы электроснабжения и доставили семь мобильных источников резервного питания общей мощностью свыше 1 МВт», — рассказали в компании «Россети Урал».

Как сообщили в энергокомпании, электроснабжение удалось восстановить для большей части жителей деревни Малиновка и поселка Западный, которые в течение всего дня 15 января оставались без электричества. К 19:00 подача света была возобновлена примерно для 90% домовладений в поселке.