Мороз оставил без света челябинские поселки Малиновка и Западный

Сегодня днем из-за аномальных морозов и перегрузок вышла из строя электролиния, оставив без света поселки под Челябинском Малиновка и Западный. Чтобы люди не замерзли в своих домах, энергетикам пришлось оперативно подключили потребителей к резервным схемам.