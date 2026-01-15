Россиянам рассказали, какие продукты стоит включить в рацион зимой

Врач-терапевт Ольга Ким перечислила продукты, которые необходимо есть зимой, чтобы поддерживать иммунитет. Ее рекомендации приводит пресс-служба Депздрава Москвы.
По словам Ольги Ким, недостаток солнечного света и мороз напрямую влияют на организм — снижаются иммунитет и работоспособность, замедляется обмен веществ и исчезает бодрость. Однако правильное питание поможет оставаться здоровым и полным сил.
Специалист указала, что зимний рацион должен включать в себя продукты, богатые витаминами А, С и D, а также кальцием, магнием и железом. К ним относятся, в частности, апельсины, бананы, замороженные ягоды и тофу. Отдельное внимание следует уделить продуктам с жирами — оливковое и топленое масло, грецкие орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семечки, рыба (лосось, скумбрия, сельдь, тунец) и авокадо.
Кроме того, важно пить достаточно жидкости, не только воды, но и теплых напитков. К ним относятся чаи, компоты и морсы. Отмечается, что жидкая пища (супы) также помогает согреться и насыщает организм.
