Россиянам рассказали, кому категорически запрещены крещенские купания

Также он озвучил ряд рекомендация для тех, кто решится на погружение в воду. В первую очередь, перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь. Также перед купанием следует сделать легкую зарядку, чтобы разогреться. При это само погружение должно длиться не более 30 секунд. Далее нужно быстро обтереться, надеть теплую одежду и выпить горячего чая.