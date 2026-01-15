Россиянам рассказали, кому категорически запрещены крещенские купания

Людям с сердечными проблемами следует избегать крещенских купаний, предупредил врач.
Россиянам напомнили о строгих медицинских противопоказаниях к крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января. Медики советуют отказаться от зимнего купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, перенесшим инфаркт или инсульт.
«Рекомендуется отказаться от зимнего купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, перенесшим инфаркт или инсульт, а также при острых или хронических воспалительных процессах. В группе риска находятся пациенты с болезнями дыхательных путей, дети, беременные, кормящие мамы и пожилые люди», — предупредил врач-терапевт Дмитрий Смирнов в разговоре с «Радио1».
Также он озвучил ряд рекомендация для тех, кто решится на погружение в воду. В первую очередь, перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь. Также перед купанием следует сделать легкую зарядку, чтобы разогреться. При это само погружение должно длиться не более 30 секунд. Далее нужно быстро обтереться, надеть теплую одежду и выпить горячего чая.
Ранее специалисты напоминали, что резкие перепады температуры и сильные морозы сами по себе опасны для людей, особенно при ветре и высокой влажности: возрастает риск обморожений, переохлаждения и ухудшения самочувствия у граждан с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. На этом фоне медики дополнительно предупреждают о рисках крещенских купаний для людей из групп риска.