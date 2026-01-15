Захарова прокомментировала слова Соловьева об СВО в Армении и Азии

Захарова заявила, что заявление Соловьева являются его мнением.
Высказывания телеведущего Владимира Соловьева о приоритетах во внешней политики РФ являются его личным мнением и не отражают истину. В частности, речь шла про значимость направления в области Армении и Средней Азии. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале “Соловьев LIVE”. В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь — я опиралась на прямую речь», — сказала Захарова. Она отметила, что эти тезисы нельзя трактовать как официальные шаги или намерения российского внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, отдельные комментаторы и политические блогеры в социальных сетях и telegram-каналах «в провокационном виде» представили фразы телеведущего «чуть ли не как официальную позицию России», что она назвала недопустимым и вводящим аудиторию в заблуждение. В ряде публикаций появились и вовсе не звучавшие в эфире программы или иных передач домыслы о якобы «агрессивных устремлениях» Москвы в отношении стран бывшего СССР. Она подчеркнула, что такие интерпретации не имеют отношения к действительной работе российских ведомств на постсоветском направлении.
Ранее официальный представитель МИД РФ уже публично комментировала высказывания иностранных и украинских политиков. В частности, Захарова резко отреагировала на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Владимире Путине, увязав его риторику с предвыборной кампанией на Украине и напомнив о возможной постановке вопроса об участии проживающих в России граждан Украины в украинских выборах.