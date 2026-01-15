Захарова прокомментировала слова Соловьева об СВО в Армении и Азии

По словам Захаровой, отдельные комментаторы и политические блогеры в социальных сетях и telegram-каналах «в провокационном виде» представили фразы телеведущего «чуть ли не как официальную позицию России», что она назвала недопустимым и вводящим аудиторию в заблуждение. В ряде публикаций появились и вовсе не звучавшие в эфире программы или иных передач домыслы о якобы «агрессивных устремлениях» Москвы в отношении стран бывшего СССР. Она подчеркнула, что такие интерпретации не имеют отношения к действительной работе российских ведомств на постсоветском направлении.