В Башкирии ожидают роста цен на проезд в автобусах: он может произойти уже феврале

Предприниматель Фанис Батыров отметил, что расходы перевозчиков постоянно растут, особенно на топливо, запчасти и ремонт, в то время как цены на проезд остаются неизменными. Он подтвердил, что вопрос повышения тарифов рассматривается, но окончательного решения еще не принято.