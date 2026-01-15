В Башкирии ожидают роста цен на проезд в автобусах: он может произойти уже феврале

Уфимские частные перевозчики заявили о возможности повышения цен на проезд в автобусах уже в следующем месяце. Как сообщает издание «РБК Уфа» со ссылкой на участников рынка, последний раз тарифы пересматривались в 2024 году, а текущие цены предприниматели называют экономически невыгодными на фоне постоянного роста затрат.
Предприниматель Фанис Батыров отметил, что расходы перевозчиков постоянно растут, особенно на топливо, запчасти и ремонт, в то время как цены на проезд остаются неизменными. Он подтвердил, что вопрос повышения тарифов рассматривается, но окончательного решения еще не принято.
Опрошенные источники также ожидают роста цен на регулируемые маршруты, обслуживаемые государственным предприятием «Башавтотранс». Частные перевозчики, хотя и не зависят напрямую от тарифов госпредприятия, как правило, синхронизируют с ними свое ценообразование.
Кроме того, в Башкирии прогнозируется подорожание проезда в электротранспорте — трамваях и троллейбусах. Это связано с ростом стоимости запчастей, обслуживания контактных сетей, рельсового полотна, а также затрат на эксплуатацию недавно поступивших из Москвы современных трамваев PESA Fokstrot.
