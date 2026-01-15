Ричмонд
Рядом с местом гибели генерала в Москве нашли подозрительную посылку

В жилом доме в Москве обнаружена подозрительная посылка, её оставил мужчина, который называет себя «гражданином, помогающим человеку по подрывам». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Находка была сделана на Ясеневой улице, недалеко от места недавнего взрыва, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По имеющимся данным, на коробке было указано имя Татьяны Медведевой и номер квартиры.

Очевидцы утверждали, что посылка была уже вскрыта и не имела опознавательных стикеров. К этому моменту подозрительную коробку уже роверили, угрозы она не представляет.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл взрыв неизвестного устройства, жертвой которого стал подросток. В инциденте также пострадали ещё один несовершеннолетний и женщина. Происшествие случилось в микрорайоне Сходня города Химки.

