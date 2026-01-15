Рядом с местом гибели генерала в Москве нашли подозрительную посылку

Находка была сделана на Ясеневой улице, недалеко от места недавнего взрыва, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По имеющимся данным, на коробке было указано имя Татьяны Медведевой и номер квартиры.
Очевидцы утверждали, что посылка была уже вскрыта и не имела опознавательных стикеров. К этому моменту подозрительную коробку уже роверили, угрозы она не представляет.
Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл взрыв неизвестного устройства, жертвой которого стал подросток. В инциденте также пострадали ещё один несовершеннолетний и женщина. Происшествие случилось в микрорайоне Сходня города Химки.
