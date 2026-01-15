«Нужна была операция»: дочь Татьяны Кравченко рассказала о состоянии матери

Дочь российской актрисы Татьяны Кравченко Анна Гербачевская в четверг, 15 января, рассказала, что ее мать сильно повредила ногу, но сейчас она уже чувствует себя нормально. Несмотря на отказ от операции, артистка регулярно наблюдается у врача и принимает лекарства.
— Все в порядке — травма заживает, лечение идет. Но врачи Склифосовского сказали, что надо было делать сразу операцию. Но мама сказала: «У меня график, я не могу сейчас». Они сказали: «Хорошо, но тогда постарайтесь максимально в покое ногу держать». Выписали мази и прочее. Необходимо больше покоя, ортез носить, специальные поддерживающие штуки, — пояснила женщина.
Также она опровергла сообщения о том, что Кравченко сбежала из больницы, отметив, что артистка ночевала в медицинском учреждении, и ей сделали все необходимые снимки. На данный момент актриса продолжает играть в театре «Ленком», передает Starhit.
