Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужна была операция»: дочь Татьяны Кравченко рассказала о состоянии матери

Дочь российской актрисы Татьяны Кравченко Анна Гербачевская в четверг, 15 января, рассказала, что ее мать сильно повредила ногу, но сейчас она уже чувствует себя нормально. Несмотря на отказ от операции, артистка регулярно наблюдается у врача и принимает лекарства.

Дочь российской актрисы Татьяны Кравченко Анна Гербачевская в четверг, 15 января, рассказала, что ее мать сильно повредила ногу, но сейчас она уже чувствует себя нормально. Несмотря на отказ от операции, артистка регулярно наблюдается у врача и принимает лекарства.

— Все в порядке — травма заживает, лечение идет. Но врачи Склифосовского сказали, что надо было делать сразу операцию. Но мама сказала: «У меня график, я не могу сейчас». Они сказали: «Хорошо, но тогда постарайтесь максимально в покое ногу держать». Выписали мази и прочее. Необходимо больше покоя, ортез носить, специальные поддерживающие штуки, — пояснила женщина.

Также она опровергла сообщения о том, что Кравченко сбежала из больницы, отметив, что артистка ночевала в медицинском учреждении, и ей сделали все необходимые снимки. На данный момент актриса продолжает играть в театре «Ленком», передает Starhit.

25 декабря 2025 года СМИ сообщили, что после пластической операции у хирурга Тимура Хайдарова у фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения. В частности, спортсмен неестественно моргает или почти перестает это делать.