В МТС рассказали, почему онлайн-мошенники побеждают свою жертву

Директор Центра продуктов МТС Бийчук: мошенники играют на страхах своих жертв.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телефонным и онлайн-мошенникам зачастую удается довести дело с обманом до конца, потому что они запугивают жертву, и она боится рассказать своим близким о происходящем, о том, что попала в мошенническую схему, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.

«Самый большой страх и одна из проблем — боязнь потенциальной жертвы рассказать своим близким о происходящем, о том, что они попали на вторую, третью ступеньку мошеннической схемы. Их запугивают, и это большая проблема», — сообщил он.

По его словам, злоумышленники угрожают жертве. Убеждают, что создадут проблемы родственникам, если они узнают о происходящем. «Нужно постоянно общаться со своими близкими и доносить до них, что вам можно и нужно все рассказывать, предупреждать о новых схемах», — добавил Бийчук.

Он сравнил битву мошенников и компаний по кибербезопасности с борьбой вирусов и антивирусов: это всегда будет продолжаться, люди просто научатся с этим жить.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 января в 10.00 мск.