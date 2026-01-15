В МТС рассказали, почему онлайн-мошенники побеждают свою жертву

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телефонным и онлайн-мошенникам зачастую удается довести дело с обманом до конца, потому что они запугивают жертву, и она боится рассказать своим близким о происходящем, о том, что попала в мошенническую схему, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
«Самый большой страх и одна из проблем — боязнь потенциальной жертвы рассказать своим близким о происходящем, о том, что они попали на вторую, третью ступеньку мошеннической схемы. Их запугивают, и это большая проблема», — сообщил он.
По его словам, злоумышленники угрожают жертве. Убеждают, что создадут проблемы родственникам, если они узнают о происходящем. «Нужно постоянно общаться со своими близкими и доносить до них, что вам можно и нужно все рассказывать, предупреждать о новых схемах», — добавил Бийчук.
Он сравнил битву мошенников и компаний по кибербезопасности с борьбой вирусов и антивирусов: это всегда будет продолжаться, люди просто научатся с этим жить.
