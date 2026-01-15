Движение из Испании во Францию затруднено из-за протестов фермеров

По данным издания, в протестах участвуют около 200 фермеров из обеих стран. Для выражения своего недовольства они задействовали 108 тракторов: 57 из них приехали из Испании, а 51 — из Франции. При помощи тракторов фермеры блокируют важные транспортные узлы и отказываются освобождать проезд для автомобилей.