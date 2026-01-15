Движение из Испании во Францию затруднено из-за протестов фермеров

Французские и испанские фермеры протестуют из-за торгового соглашения Евросоюза с государствами-членами Меркосур. Они снова заблокировали дороги, на этот раз между странами друг друга, как сообщила в четверг газета Sud Ouest.
«Испанские и французские фермеры собрались в четверг, 15 января, для проведения совместной символической манифестации на A63… Движение возможно из Франции в Испанию, но нарушено в обратную сторону», — говорится в публикации.
По данным издания, в протестах участвуют около 200 фермеров из обеих стран. Для выражения своего недовольства они задействовали 108 тракторов: 57 из них приехали из Испании, а 51 — из Франции. При помощи тракторов фермеры блокируют важные транспортные узлы и отказываются освобождать проезд для автомобилей.
Ранее KP.RU сообщил, что в Париже фермеры вывалили порядка 30 тонн картофеля перед зданием парламента, по той же причине.