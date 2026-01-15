Офтальмолог Шилова назвала причину покраснения глаза Макрона

У президента Франции Эммануэля Макрона возник разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. В подобных ситуациях глаз заливается кровью и становится красным, иногда появляется небольшая отечность. Причинами этого состояния могли стать резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение или хроническая усталость и ломкость сосудов. Об этом в четверг, 15 января, рассказала офтальмохирург и доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Она отметила, что для человеческого глаза такое состояние совершенно безопасно и не является заболеванием.
— Это не инфекция, это не заразно и главное — это не мешает видеть. Это чисто косметический дефект. Рассосаться такое пятно может не сразу — от нескольких дней до двух недель, и замаскировать его практически невозможно, даже темные очки не всегда уместны согласно протоколу. Скорее всего, организм президента таким образом подал сигнал о перегрузке. Сосуд лопнул от напряжения, но угрозы здоровью глаз нет, — рассказала специалист в беседе с RT.
15 января Эммануэль Макрон выступил перед французскими военнослужащими на базе Истр на юге страны с покрасневшим глазом. Позднее Елисейский дворец пояснил, что это произошло из-за лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у французского лидера нет.