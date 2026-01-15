Офтальмолог Шилова назвала причину покраснения глаза Макрона

— Это не инфекция, это не заразно и главное — это не мешает видеть. Это чисто косметический дефект. Рассосаться такое пятно может не сразу — от нескольких дней до двух недель, и замаскировать его практически невозможно, даже темные очки не всегда уместны согласно протоколу. Скорее всего, организм президента таким образом подал сигнал о перегрузке. Сосуд лопнул от напряжения, но угрозы здоровью глаз нет, — рассказала специалист в беседе с RT.