Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на «Северных потоках» «с высокой долей вероятности» заказало иностранное государство, в частности Украина. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Der Spiegel со ссылкой на судебное постановление.
В издании уточнили, что постановление вынесено в ответ на апелляцию, поданную защитой подозреваемого в причастности к преступлению гражданина Украины Сергея К., который в настоящее время находится под стражей в Германии после задержания в Италии в прошлом году.
Несколько лет назад был совершен подрыв «Северных потоков», по которым поставляли газ из России в Европу. Задержан лишь один подозреваемый — гражданин Украины. Европа винит во всем Украину, а Россия считает, что страна не справилась бы с диверсией в одиночку. Насколько продвинулось расследование — в материале «Вечерней Москвы».
В The Telegraph считают, что после разрыва отношений с Россией энергетическая система Германии стала ненадежной и уязвимой. По данным издания, сейчас Германия сталкивается с атаками на свою ключевую инфраструктуру, испытывает недостаток привлекательности для инвестиций и страдает от политической нестабильности.