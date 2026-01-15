Ричмонд
«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал

Радиостанция «УВБ-76», также известная под названием «Радиостанция Судного дня», в четверг, 15 января, передала в эфир сообщение, в котором содержалось слово «ботва».

Сообщение появилось в эфире станции в 19:16.

— 15.01.26 19:16 МСК. НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В последний раз радиостанция выходила на связь 12 января. Тогда она передала два новых сообщения, в которых содержались слова «нутошато» и «кортодонг». Во время новогодних каникул УВБ-76 также выходила в эфир: 5 января радиостанция передала слово «вкрапленье».

30 декабря 2025 года «Радиостанция Судного дня» включила «Лебединое озеро». 31 декабря на ее частоте также можно было услышать музыкальные композиции. В частности, в эфире заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale», с которой он выиграл Евровидение-2009 в России. После этого на радиостанции транслировались и другие композиции.

Местоположение и предназначение УВБ-76 остаются неизвестными, но ее активность часто связывают с разведывательными или военными ведомствами. «Вечерняя Москва» рассказала о самых известных теориях заговора вокруг «радиостанции Судного дня».