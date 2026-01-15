В Ростове решили взять в лизинг 90 автобусов за 2,7 млрд рублей

В Ростове-на-Дону планируют взять в лизинг 90 новых автобусов. Соответствующий тендер открыли на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает компания «Ростовпассажиртранс». Начальная цена контракта — 2 млрд 680,2 млн рублей. Итоги конкурса подведут 6 февраля 2026 года.
Предполагается, что заказчик должен получить лизинговый транспорт до 30 апреля 2026 года. Договор будет действовать до конца июня того же года.
Планируется поставка 70 газовых низкопольных и 20 дизельных сочлененных автобусов категории М3 и класса I. Общая пассажировместимость первого типа машин — 95 человек, в машинах второго типа могут перевозит до 152 человек.
Весь транспорт должен быть 2025 года выпуска. Гарантийный срок — не менее 36 месяцев или 150 тысяч км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Лизинг предполагает временное использование поставленного по договору транспорта.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону сообщали о срыве торгов на поставку 70 автобусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.