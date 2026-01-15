Сын Золотовицкого до последнего верил в выздоровление отца

О смерти Золотовицкого стало известно 14 января. Он скончался в 64 года из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России за заслуги в искусстве, а в 2020 году он стал заслуженным деятелем искусств страны.