Сын Золотовицкого до последнего верил в выздоровление отца

Сын заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого Алексей незадолго до смерти отца написал в социальной сети, что очень надеется на «большую победу» в наступившем году.
— Если предстоящий год окажется лучше предыдущего — это будет большая победа. Поэтому вооружаюсь Мачете Мирного Добра, чтоб рассекать джунгли болезней и озлобленности, — написал он на своей странице в соцсети VK.
При этом Алексей не уточнил, о чем идет речь, однако поклонники артиста считают, что он таким образом выразил надежду на выздоровление своего отца.
О смерти Золотовицкого стало известно 14 января. Он скончался в 64 года из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России за заслуги в искусстве, а в 2020 году он стал заслуженным деятелем искусств страны.
В тот же день Школа-студия МХАТ выразила соболезнования семье актера в связи с его кончиной. «Вечерняя Москва» рассказала о театральной деятельности Игоря Золотовицкого, его ролях в кино и личной жизни.